"Байден разрешил": Вашингтон не выступит против Мадуро

Власти Венесуэлы в целом и президент Николас Мадуро в частности, похоже, могут вздохнуть с облегчением. Из Вашингтона пришли новости: Байден намерен работать с "текущими властями" Венесуэлы и не требует, чтобы Мадуро как можно скорее покинул пост.

Данные приводит Bloomberg, ссылаясь на собственные закрытые источники. Известно, что команда Байдена уже начала подготовку к переговорам, однако не намерена сильно "давить" на власти Венесуэлы.

К требованиям Белого дома отнесли "проведение честных выборов" — если их смогут организовать, то в скором времени Каракас отпустят с "санкционного поводка", изменив или отменив некоторые санкции.

Также в Bloomberg отмечают, что Штаты готовы не просто решить вопрос с Венесуэлой в одиночку, но и проконсультироваться с другими странами. В их числе источники назвали Россию и Китай.

Напомним, что сам Мадуро ранее успел поздравить Байдена с победой и сообщить, что в Каракасе "всегда готовы" к дипломатическим отношениям.