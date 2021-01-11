Китайские власти всё-таки пустят в страну экспертов ВОЗ

Представители ВОЗ, которые будут работать над изучением происхождения коронавируса, всё-таки получат разрешение на въезд в Китай. Об этом сообщает Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Напомним: пятого января стало известно, что делегацию ВОЗ не пустили в Китай из-за сложностей с согласованием визита. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что решение власти страны озвучили буквально в последний момент: некоторые эксперты ВОЗ уже успели вылететь в Китай, так что им пришлось возвращаться на полпути.

Новая согласованная дата — 14 января, сообщают чиновники Госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР. Они уточняют, что работа экспертов ВОЗ будет вестись в плотном сотрудничестве с китайскими экспертами.

Ситуация с коронавирусом в мире между тем продолжает ухудшаться: в воскресенье, 10 января, число заражённых по всему миру превысило отметку в 90 млн человек.