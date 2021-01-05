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Эксперты ВОЗ по изучению коронавируса не смогли попасть в Китай

Мир

Скоротечной выдалась поездка экспертов ВОЗ в Китай с целью исследования обстоятельств, в которых развился и возник коронавирус. Власти страны не дали разрешение на въезд, передают европейские СМИ.

Эксперты ВОЗ по изучению коронавируса не смогли попасть в Китай

Как оказалось, решение власти Китая ранее обещали, но в итоге так пока и не выдали. Из-за проволочек (или иных факторов, которые пока скрыты) некоторые эксперты были вынуждены возвращаться с уже оплаченных рейсов.

Ситуацию прокомментировал генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. По его словам, власти Китая ранее сообщили о неких "процедурах", которые нужны для скорейшей организации визита экспертов, но пока ситуация остаётся неясной.

"Сегодня мы узнали, что официальные китайские лица ещё не завершили выдачу необходимого разрешения для прибытия группы. Я очень разочарован этой новостью", — сообщил Гебрейесус.

 

Автор: Константин Шапров
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