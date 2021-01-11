Шварценеггер: Hasta la vista, Donald! Ты уволен!

Культовый голливудский актёр и откровенный республиканец Арнольд Шварценеггер присоединился к хору осуждения Дональда Трампа, обвинив президента в подстрекательстве к насилию на Капитолийском холме.

Выступая перед газетой Bild, Шварценеггер выразил свое разочарование происходящими событиями в США, обвинив Трампа в разжигании беспорядков своими действиями.

Высказался экс-губернатор Калифорнии в стиле Терминатора:

"Мне от этого грустно. Это не наша Америка, это не моя Америка, — заявил Шварценеггер. — Это как грандиозный финал четырех лет безумия! Люди ясно говорят: "Hasta la vista, Donald!" — вот она, дверь. Вы уволены, господин Президент".

В то же время Шварценеггер настаивал на том, что он по-прежнему считает США "замечательной" страной, которая сможет справиться со всем нанесенным ущербом и разделением, которое терпит.

Эти замечания согласуются с более ранними заявлениями актёра-губернатора, который неоднократно критиковал политику Трампа.

Незадолго до беспорядков на Капитолийском холме Шварценеггер написал статью для The Economist, призывая коллег-республиканцев положить конец якобы существующей "глупой, сумасшедшей и злой уловке Трампа, чтобы цепляться за власть, несмотря на проигрыш выборов".

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