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NYT: из администрации Трампа массово уходят чиновники

Мир

Несколько чиновников администрации Трампа объявили, что они уходят в отставку после того, как толпа сторонников действующего президента штурмовала Капитолий, нарушив работу Конгресса, удостоверявшего победу Джозефа Р. Байдена-младшего в Коллегии выборщиков.

NYT: из администрации Трампа массово уходят чиновники

Среди чиновников были те, кто занимал видные посты в Белом доме, а также сотрудники, которые работали в администрации Трампа с начала президентского срока в 2017 году.

"Некоторые из отставок произошли через несколько часов после того, как Трамп практически открыто призвал своих сторонников пойти в Капитолий, чтобы выразить протест против "ложных выборов". Эти шаги предпринимаются с учетом того, что до истечения срока полномочий г-на Трампа осталось менее двух недель", — сообщает NYT.

Кто из чиновников администрации Трампа ушёл в отставку

Элейн Чао

Элейн Чао, министр транспорта, объявила о своей отставке в Твиттере, став первым членом кабинета министров, который сделал это.

"Беспорядки в Капитолии, -написала она," -глубоко встревожили меня так, что я просто не могу оставить их в стороне".

Как уточняет NYT, Чао — супруга сенатора Митча Макконнелла из Кентукки, лидером большинства.

Бетси Девос

Бетси Девос, министр образования. Она назвала толпу, которая ворвалась в Конгресс "бессовестной для нашей страны".

"Невозможно ошибиться в том влиянии, которое ваша риторика оказала на ситуацию, и это точка перегиба для меня", — написала теперь уже экс-министр.

Девос была утверждена на пост министра образования в феврале 2017 года с тай-брейком голосов в Сенате от вице-президента Майка Пенса.

Мик Малвани

Малвани, бывший исполняющий обязанности главы администрации г-на Трампа с 2018 года, подал в отставку с поста специального посланника в Северной Ирландии в среду вечером, заявив, что он

"не может остаться после того, как наблюдал, как президент поощряет толпу, которая захватила Капитолийский комплекс".

Мэтью Поттинджер

Поттинджер был заместителем советника Трампа по национальной безопасности с 2019 года. Ранее он был директором администрации по Азии в Совете национальной безопасности и был известен своим опытом работы на местах в Китае, где он консультировал Трампа во время его встречи с Си Цзиньпином в 2017 г.

Джон Костелло

Мистер Костелло, один из самых высокопоставленных чиновников по кибербезопасности в стране, ушел в отставку в среду, сказав коллегам, что насилие на Капитолийском холме было его "переломным моментом" и "тревожным звонком".

Тайлер Гудспид

Гудспид, исполняющий обязанности председателя Совета экономических советников Белого дома, подал в отставку, обвинив Трампа в "подстрекательстве толпы".

Стефани Гришем

Гришем, бывший пресс-секретарь Белого дома, которая занимала пост главы администрации первой леди Мелании Трамп, с 2016 года и была одним из их самых давних помощников.

Сара Мэтьюз

Мэтьюс, заместитель пресс-секретаря Белого дома, подала заявление об отставке, заявив, что она "глубоко обеспокоена тем, что увидела 6 января".

Автор: Ольга Лебедева
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