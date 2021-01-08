Мнения республиканцев по штурму Капитолия разделились поровну

Республиканские избиратели в США поддерживают Дональда Трампа после штурма Капитолия. Опрос среди зарегистрированных пользователей был проведён на сайте YouGov Direct в день беспорядков в Вашингтоне.

Среди республиканцев погромы Капитолия поддержали 45% опрошенных, 43% же оказались против ворвавшихся в здание.

На вопрос о том, является ли штурм Капитолия угрозой демократии, только 27% республиканцев ответили положительно. Кроме того, 85% избирателей считают, что немедленное отстранение Трампа от должности является нецелесообразным.

52% опрошенных республиканцев назвали виновником беспорядков Джо Байдена, 28% считают таковым Дональда Трампа. 26% обвиняют конгрессменов, которые выступили за непризнание результатов выборов.

Мнение демократов

Среди демократических избирателей прямо противоположное мнение. Несогласие со штурмом Капитолия выразили 96% опрошенных.

93% избирателей назвали захват Капитолия угрозой демократии. Более 90% демократов называют Трампа виновником беспорядков.