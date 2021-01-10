Министр труда, семьи и молодежи Австрии Кристине Ашбахер подала в отставку на фоне скандала.
Ранее чиновницу обвинили в плагиате при написании диссертации. Ранее в научной работе Ашбахер были обнаружены части скопированного текста без ссылок на первоисточник.
Аналогичные вставки были найдены и в дипломной работе министра. Университет, в котором училась чиновница, начал проверку.
Выступая с докладом на съезде Трудовой партии Кореи, Ким Чен Ын расставил геополитические акценты и высказался об отношениях с США, Китаем и Россией.