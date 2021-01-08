Назарбаев впервые прокомментировал смерть своего внука

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев впервые высказался о смерти внука. По его словам, Айсултан Назарбаев был очень похож на него.

Айсултан Назарбаев скончался в Лондоне в ночь с 15 на 16 августа 2020 года, не дожив десять дней до своего тридцатилетия. Официальной причиной смерти молодого человека была названа остановка сердца, другие подробности не разглашались.

"К сожалению, в этом году мы потеряли одного внука, который был очень похож на меня. Очень сожалею об этом внуке, который так рано ушёл. Его лечили и в Москве, и в Лондоне. Можно было бы его никуда не отправлять, но удержать его невозможно было, он уже был раб "этого дела", не мог остановиться", — рассказал Нурсултан Назарбаев в документальном фильме "Штрихи к портрету. Личное", прошедшем в эфире телеканала "Хабар".

В 2017 году Айсултан, которого называли "идеалом золотой молодёжи" Казахстана, признался в употреблении запрещённых веществ. Тяжёлая зависимость привела к распаду его семьи, а затем и к ряду неоднозначных и провокационных публичных высказываний в адрес деда и ряда первых лиц Казахстана. Несмотря на уговоры семьи, юноша отказывался возвращаться на родину из Лондона, где и скончался.