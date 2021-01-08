Эрдоган шокирован беспорядками в Капитолии

Президент Турции Реджеп Эрдоган высказал своё мнение о беспорядках, произошедших 6 января в Капитолии. В столице США во время заседания Конгресса и Сената, которое должно было утвердить результаты выборов, произошли столкновения митингующих с полицией.

В результате беспорядков протестующие пробрались в Капитолий, заседание было прервано. СМИ сообщают о пяти погибших в результате столкновений. Официально власти подтвердили два смертельных случая — погибли протестующая и полицейский.

"Произошедшее в Америке, которую называют "колыбелью демократии", шокировало весь мир", — заявил Эрдоган во время выступления, которое транслировал Twitter.

Президент Турции пожелал терпения семьям погибших и здоровья пострадавшим. Также он выразил надежду на то, что передача власти от Дональда Трампа к Джо Байдену произойдёт мирно.