Сенат США вновь собирается для подсчета голосов коллегии выборщиков

Сегодня, 7 января, законодатели в США вновь собираются, чтобы продолжить сертификацию голосов коллегии выборщиков на президентских выборах 2020 года.

Напомним, накануне дебаты в Конгрессе были прерваны после того, как толпа демонстрантов — сторонников действующего президента Дональда Трампа штурмовала здание.

В то время как ряд законодателей Республиканской партии планировали возразить против сертификации голосования, утверждая, что нарушения в президентской гонке были заданы до того, как конгресс перегруппировался, сенатор-республиканец Рэнд Пол (штат Кентукки) сказал, что не ожидает никаких возражений во второй раз.

"В консультации с лидером большинства Стени Хойер и Джимом Клиберном и после звонков в Пентагон, Министерство юстиции и вице-президенту, мы решили, что мы должны действовать сегодня", — заявил он. "Было совершено позорное нападение на нашу демократию. Причём на самом высоком правительственном уровне. Однако это не может отвлечь нас от нашей ответственности за утверждение избрания Джо Байдена", — говорится в распространённом заявлении спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Силы безопасности, одетые в тяжелые бронежилеты, были размещены возле здания Сената в среду вечером, а груды снаряжения были разбросаны по коридорам здания. Председатель комитета демократов Палаты представителей Хаким Джеффрис ранее сообщил, что Капитолий был очищен и что законодатели вернутся "когда это будет безопасно."

Сообщается, что сотрудникам было разрешено вернуться внутрь через подземные туннели, что видно на фотографии, опубликованной в Twitter корреспондентом NBC Гарретом Хааке.

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