Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости
"Три мушкетёра" попросили Иран прекратить обогащение урана до 20%
"Газпром" снизил транзит газа поставщикам через Украину
Сторонники Трампа устроили стычку с полицией в Вашингтоне
Воинские звания в Украине переведены на стандарты НАТО
Пятерых человек задержали в Сочи по подозрению в поджогах
Тарзана раскритиковали в Сети за фото со спущенными штанами
Режим повышенной готовности ввели в Приангарье из-за подтопления
"Смехояна": Юрий Лоза раскритиковал Евгения Петросяна
Названы сроки поставки в войска плавающего танка "Спрут-СДМ1"

Сенат США вновь собирается для подсчета голосов коллегии выборщиков

Мир

Сегодня, 7 января, законодатели в США вновь собираются, чтобы продолжить сертификацию голосов коллегии выборщиков на президентских выборах 2020 года.

Сенат США вновь собирается для подсчета голосов коллегии выборщиков

Напомним, накануне дебаты в Конгрессе были прерваны после того, как толпа демонстрантов — сторонников действующего президента Дональда Трампа штурмовала здание.

В то время как ряд законодателей Республиканской партии планировали возразить против сертификации голосования, утверждая, что нарушения в президентской гонке были заданы до того, как конгресс перегруппировался, сенатор-республиканец Рэнд Пол (штат Кентукки) сказал, что не ожидает никаких возражений во второй раз.

"В консультации с лидером большинства Стени Хойер и Джимом Клиберном и после звонков в Пентагон, Министерство юстиции и вице-президенту, мы решили, что мы должны действовать сегодня", — заявил он.

"Было совершено позорное нападение на нашу демократию. Причём на самом высоком правительственном уровне. Однако это не может отвлечь нас от нашей ответственности за утверждение избрания Джо Байдена", — говорится в распространённом заявлении спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Силы безопасности, одетые в тяжелые бронежилеты, были размещены возле здания Сената в среду вечером, а груды снаряжения были разбросаны по коридорам здания. Председатель комитета демократов Палаты представителей Хаким Джеффрис ранее сообщил, что Капитолий был очищен и что законодатели вернутся "когда это будет безопасно."

Сообщается, что сотрудникам было разрешено вернуться внутрь через подземные туннели, что видно на фотографии, опубликованной в Twitter корреспондентом NBC Гарретом Хааке.

Сенат США вновь собирается для подсчета голосов коллегии выборщиков. пост
© twitter.com, автоматический перевод сервиса ЯндексПереводчик

"Ожидается, что лидер сенатского большинства Митч Макконнелл выступит с речью о событиях дня, когда Конгресс вновь соберётся", — сообщает Fox News.

Автор: Ольга Лебедева
Последние материалы
Трамп просит Пенса наложить вето на сертификацию коллегии выборщиков
Сенат США вновь собирается для подсчета голосов коллегии выборщиков
Сторонники Трампа штурмом ворвались в Конгресс. Главное
"Мы никогда не уступим": Трамп во время митинга поклялся бороться
Анатолий Вассерман: США надолго уже не хватит
Отец Андрей: дерзающий изгонять духов нечистых должен сам достичь святости
Украина продаёт пшеницу по рекордным ценам. "Помогла" Россия
"Три мушкетёра" попросили Иран прекратить обогащение урана до 20%
Нарколог Руслан Исаев: в вытрезвителе должен быть фельдшер
Военный эксперт: 2020 год для российской армии оказался позитивным
Популярное
Мир. Новости мира
Украина продаёт пшеницу по рекордным ценам. "Помогла" Россия

Необычное явление зафиксировали украинские СМИ: цена на пшеницу, продаваемую за рубеж, побила рекорд 2015 года. Помогла в этом, как ни странно, Россия.

Украина продаёт пшеницу по рекордным ценам. "Помогла" Россия
Достроят - не достроят: что будет с "Северным потоком - 2"
Экономика и бизнес
Достроят - не достроят: что будет с "Северным потоком - 2"
Мир. Новости мира
Анатолий Вассерман: США надолго уже не хватит
Российский шоу-бизнес
"Смехояна": Юрий Лоза раскритиковал Евгения Петросяна
Игорь Буккер Что делать с питомцем, если у него стресс Игорь Буккер Василий Амирджанов Новогоднее ТВ потчевало секонд-хендом и агитпропом Василий Амирджанов Олег Артюков Достроят - не достроят: что будет с "Северным потоком - 2" Олег Артюков
Комментарии
Языковой вопрос на Украине: от абсурда до маразма
Достроят - не достроят: что будет с "Северным потоком - 2"
ОМОН стал аргументом в информационной войне
Путин заявил, что нужно помогать россиянкам, отказавшимся делать аборт
Новогоднее ТВ потчевало секонд-хендом и агитпропом
Языковой вопрос на Украине: от абсурда до маразма
Языковой вопрос на Украине: от абсурда до маразма
Воинские звания в Украине переведены на стандарты НАТО
Языковой вопрос на Украине: от абсурда до маразма
Языковой вопрос на Украине: от абсурда до маразма
Языковой вопрос на Украине: от абсурда до маразма
США — страна третьего мира
США — страна третьего мира
Учёным из США удалось установить точный возраст Вселенной
Языковой вопрос на Украине: от абсурда до маразма
Языковой вопрос на Украине: от абсурда до маразма
Достроят-не достроят: что будет с "Северным потоком-2"
Сатурналии язычников превратились в Рождество
Эксперт: ситуация с газом на Украине не такая, какой её видят в России
Языковой вопрос на Украине: от абсурда до маразма
"Старикам" здесь место? Чего ожидать от парламентской оппозиции на выборах-2021
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников