Пенсии в Люксембурге в 25 раз выше, чем в России

Люксембург - одна из самых маленьких стран в мире, однако она известна своими большими пенсионными выплатами, размер которых в 25 раз превышает среднероссийские, сообщает интернет-портал SMInews.

Стоит отметить, что в Люксембурге не никаких полезных ископаемых. Однако пенсии граждан составляют около 4 тысяч евро в месяц.

Система организации пенсионных выплат формировалась и совершенствовалась более 100 лет. Её основные принципы практически не изменились за всё это время. Именно по этой причине пенсионная система Люксембурга отличается высокой стабильностью и надёжностью.

Как формируются пенсии в Люксембурге?

Жители платят всего лишь 16% своего доходов (в России 22%), причём 8% из них за гражданина вносит работодатель, а 8% — государство.

В Люксембурге на пенсию выходят в 65 лет, как мужчины, так и женщины. Необходимый стаж составляет 40 лет.