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В соцсетях обсуждают исчезновение китайского миллиардера Джека Ма

Мир

В социальных сетях обсуждают исчезновение китайского "народного миллиардера" Джека Ма, не появлявшегося на публике в течение двух последних месяцев.

В соцсетях обсуждают исчезновение китайского миллиардера Джека Ма

В последний раз основатель Ali Baba появлялся на публике в конце октября. Тогда он выступил на форуме в Шанхае с критикой китайской регулирующей системы, не удовлетворяющей, по его мнению, требования капитала. С тех пор первичное размещение на фондовом рынке (IPO) акций финансово-технологического подразделения его компании Ma Ant Group было приостановлено, а самого китайского миллиардера не видели.

Также стало известно, что Джек Ма должен был выступить в качестве судьи в игровом шоу для предпринимателей Africa`s Business Heroes, но его заменили другим судьёй. Представитель компании Ali Baba заявил, что это связано с нестыковками в расписании, но от дальнейших комментариев отказался.

Теперь в соцсетях гадают, куда делся "народный миллиардер". Основные предположения касаются его конфликта с китайскими властями, в результате которого его бизнес-империя потеряла несколько миллиардов долларов, а сам Джек Ма, вероятно, "залёг на дно".

Автор: Людмила Черткова
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