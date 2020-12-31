Иран выплатит семьям пассажиров сбитого украинского Boeing компенсации

Иран одобрил выплату по $150 тысяч семьям всех 146 погибших в катастрофе со сбитым его военными в январе украинском пассажирском самолете рейса 752 авиакомпании Ukraine International Airlines, вылетевшего из Тегерана 8 января.

Об этом сообщает IRNA — официальное информационное агентство Исламской Республики Иран — со ссылкой на правительственные источники.

"Министерству транспорта и городского развития поручено как можно скорее организовать выплату семьям каждого из пострадавших $150 000 или эквивалента этой суммы в евро и выплатить эти суммы бенефициарам на основании соответствующих документов", — сообщили в юридическом департаменте, передает IRNA.

Агентство утверждает, что компенсация будет выплачена без какой-либо дискриминации по признаку национальности, гражданства или пола.

Напомним, рейс 752 был сбит иранским Корпусом Стражей Исламской революции вскоре после взлета из Тегерана по пути в столицу Украины Киев.

Погибли все 176 пассажиров и членов экипажа, в том числе 82 иранца, 63 ирано-канадца, 11 украинцев, 10 шведов, четыре афганца, три немца и три гражданина Великобритании.

По версии Тегерана, иранские военные приняли Boeing 737-800 за крылатую ракету и запустили ракету класса "земля-воздух", чтобы перехватить ее.

Падение произошло в период обострения напряженности между Ираном и США, через пять дней после того, как президент Трамп нанес удар беспилотником, убивший иранского генерала Касема Солеймани в Ираке.

К слову, Канада уже выделила $25 тысяч канадских долларов родственникам каждого из 57 канадских граждан и постоянных жителей, погибших в авиакатастрофе, чтобы помочь с немедленными расходами, но премьер-министр Джастин Трюдо настаивал на том, что Иран должен нести финансовую ответственность.