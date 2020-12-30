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АР: Китай поставил на информацию о происхождении COVID гриф "гостайна"

Мир

Информагентство Associated Press (AP) заявило сегодня, что власти Китая жёстко контролируют информацию о происхождения коронавируса.

АР: Китай поставил на информацию о происхождении COVID гриф "гостайна"

Журналисты утверждают, что данные сведения отнесены в КНР к государственной тайне.

Как следует из опубликованного материала, в район обитания летучих мышей, которые, как считаются "подарили" человечеству вирус, уже убивший более 1,7 млн человек "для ученых и журналистов она превратилась в черную дыру без информации из — за политической деликатности и секретности".

AP отмечает, что его журналисты побеседовали с "десятками исследователей из Китая и других стран", который рассказали, в частности, что

"группа исследователей летучих мышей, посетившая недавно в шахтный ствол, где обитают эти животные, сумела взять образцы, но они были конфискованы. Специалистам по коронавирусам было приказано не общаться с прессой".

По версии АР,

"китайское правительство жестко контролирует все исследования, касающиеся происхождения COVID-19, пресекает некоторые из них и активно поддерживает версии, что его источник может быть за пределами Китая".

Кроме того, в статье говорится, что Пекин выдал "гранты на сотни тысяч долларов" учёным, "связанным с военными", которые ищут источник происхождения вируса.

"Но он следит за их выводами и предписывает, чтобы публикация любых данных или исследований была одобрена специальной целевой группой, управляемой Кабинетом министров Китая, по прямому указанию Председателя Си Цзиньпина, согласно внутренним документам, полученным AP. Редкая утечка информации из правительства, десятки страниц неопубликованных документов подтверждают то, что многие давно подозревали: подавление идет сверху.

Это свидетельствует о характере правительственной секретности и контроля сверху вниз, который был очевиден на протяжении всей пандемии.", — резюмирует автор материала.

Автор: Ольга Лебедева
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