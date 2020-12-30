Джо Байден остался недоволен остался итогами работы команды Дональда Трампа в вопросе вакцинации населения. По мнению избранного американского президента, улучшений из-за решений Трампа не будет "минимум до марта".
Байден сообщил о ситуации с вакцинацией на встрече в штате Делавэр. Политик отметил, что обещал ранее честно рассказать, как идут дела в этом направлении, и обещание сдержал.
"Команда Трампа отстала, и отстала сильно — речь идёт о темпах, которые нужны для вакцинации большинства [населения]. Вакцинация займёт теперь годы, а не месяцы", — приводят слова Байдена СМИ.
Он подтвердил, что прививки получили на данный момент лишь несколько миллионов американцев, и даже при резком росте производства вакцин и существенного расширения точек вакцинации времени понадобится очень много.
"После присяги я использую свои полномочия в соответствии с законом об оборонном производстве и прикажу частной промышленности ускорить производство материалов, необходимых для вакцин, а также средств защиты", — ранее сообщал Байден каналу CNN.
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