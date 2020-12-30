Байден о темпах вакцинации в США: "Займёт годы"

Джо Байден остался недоволен остался итогами работы команды Дональда Трампа в вопросе вакцинации населения. По мнению избранного американского президента, улучшений из-за решений Трампа не будет "минимум до марта".

Байден сообщил о ситуации с вакцинацией на встрече в штате Делавэр. Политик отметил, что обещал ранее честно рассказать, как идут дела в этом направлении, и обещание сдержал.

"Команда Трампа отстала, и отстала сильно — речь идёт о темпах, которые нужны для вакцинации большинства [населения]. Вакцинация займёт теперь годы, а не месяцы", — приводят слова Байдена СМИ.

Он подтвердил, что прививки получили на данный момент лишь несколько миллионов американцев, и даже при резком росте производства вакцин и существенного расширения точек вакцинации времени понадобится очень много.