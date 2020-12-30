В Пентагоне не хотят общаться с командой Байдена

Несмотря на то, что победа Байдена — дело уже практически решённое, избранный президент США начал сталкиваться со сложностями ещё до официального вступления в должность. По данным радио NPR, команду Байдена игнорируют в Пентагоне.

Штаб-квартира Министерства обороны США выбрала странную тактику, поведали представители команды Байдена. В Пентагоне с 18 декабря перестали отвечать на запросы переходной команды Байдена, хотя их накопилось уже приличное количество.

"Буквально десятки письменных запросов о предоставлении сведений остаются нерассмотренными на момент нашего с вами разговора", — рассказал представитель команды Байдена Джейк Салливан.

Салливан отметил: пока в ведомстве не только игнорируют запросы, но и "обрезают" поступающую Байдену информацию, связанную с военными операциями США.