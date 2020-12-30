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Испания будет вести реестр тех, кто откажется от коронавирусной вакцины

Мир » Европа » Евросоюз

Люди в Испании, отказывающиеся от вакцинации против коронавируса, будут внесены в новый реестр, который будет распространён среди других стран Европейского Союза.

Испания будет вести реестр тех, кто откажется от коронавирусной вакцины

С таким заявлением выступил министр здравоохранения Испании Сальвадор Илла, выступая в эфире телеканала La Sexta.

Илла подчеркнул, что вакцинация от COVID-19 не будет обязательной и что информация в реестре не будет обнародована в соответствии с законами Испании о защите данных.

Но специалисты здравоохранения предупредили, что эта идея представляет потенциальную опасность.

"Самое главное, знать, как будет использоваться реестр, — сказал Хосе Луис Кобос, заместитель председателя испанского Генерального совета сестринского дела. — Если это для целей общественного здравоохранения, чтобы лучше понять COVID, и это анонимно, это одно. Но если это "я теперь в списке плохих людей", тогда другое дело. Мы считаем, что реестр не должен использоваться для ущемления свобод или для работодателей против людей".

Напомним, Испания начала вводить гражданам коронавирусную вакцину Pfizer-BioNTech в воскресенье, после того, как на прошлой неделе она была разрешена регулирующими органами Европейского Союза.

Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева
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