СБУ: ФСБ пыталась украсть документы по "Нептуну", но мы не дали

Служба безопасности Украины отрапортовала об успешном завершении спецоперации по предотвращению хищений документации на ракетный комплекс "Нептун".

Как сказано в опубликованном пресс-службой ведомства заявлении, "новейшие украинские разработки вооружений" заинтересовали российских военных. Причём заинтересовали настолько, что над похищение технической документации по ним работали аж 4-х агентурных сети.

"В результате спецоперации СБУ задержаны 11 агентов российских спецслужб.агент российской спецслужбы на Луганщине пытался передать в РФ секретную документацию, касающуюся разработки ракет и самого комплекса "Нептун", — написано в распространённом заявлении.

Как отмечает портал "Военное обозрение", заявление "странное":