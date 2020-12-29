СБУ: ФСБ пыталась украсть документы по "Нептуну", но мы не дали

Служба безопасности Украины отрапортовала об успешном завершении спецоперации по предотвращению хищений документации на ракетный комплекс "Нептун".
Как сказано в опубликованном пресс-службой ведомства заявлении, "новейшие украинские разработки вооружений" заинтересовали российских военных. Причём заинтересовали настолько, что над похищение технической документации по ним работали аж 4-х агентурных сети.
"В результате спецоперации СБУ задержаны 11 агентов российских спецслужб.агент российской спецслужбы на Луганщине пытался передать в РФ секретную документацию, касающуюся разработки ракет и самого комплекса "Нептун", — написано в распространённом заявлении.
Как отмечает портал "Военное обозрение", заявление "странное":
"Некоторое время назад теперь уже бывший секретарь СНБО Украины Александр Турчинов успел поделиться с широкой общественностью практически всеми основными ТТХ "Нептуна", показал проведение испытаний ракет этого комплекса. Тогда же на Украине заявили, что комплекс, по сути, является аналогом российских вариантов такого рода оружия".
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