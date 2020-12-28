Трамп обещал вернуться в Вашингтон в день голосования в Конгрессе

Действующий президент США Дональд Трамп объявил о намерении "появиться" Вашингтоне в тот день, когда Конгресс соберётся, чтобы утвердить итоги президентских выборов — 6 января.

"Увидимся в Вашингтоне 6 января. Не пропустите. Ждите информации!" — написал Трамп в своем Twitter.

© twitter.com

Напомним, что ранее Трамп уже говорил о планах на этот день. И заключаются они вовсе не в том, чтобы признать поражение. А в чём — в материале "Правды.Ру":

СМИ: Трамп планирует "дикий митинг" своих сторонников на 6 января

Читайте также:

Васильев: Трамп готовит государственный переворот

В Пентагоне опасаются, что Трамп может ввести военное положение в США