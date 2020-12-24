СМИ: Трамп планирует "дикий митинг" своих сторонников на 6 января

Президент США Дональд Трамп пообещал своим сторонникам провести "дикий" митинг в Вашингтоне, округ Колумбия, 6 января, в день, когда Конгресс соберётся, чтобы официально завершить итоги президентских выборов.

Об этом сообщает издание Business Insider.

"Статистически невозможно было проиграть выборы 2020 года, - написал Трамп в своем "Твиттере". - Большой протест в Вашингтоне 6 января. Будь там, будет дико!".

Твит Трампа стал ответом на 36-страничный отчет, опубликованный экономическим советником Белого дома Питером Наварро, который включал широко развенчанные утверждения о фальсификации выборов.

© twitter.com, автоматический перевод сервиса "Яндекс.Переводчик"

Этот президентский твит был помечен Twitter как "спорный."

ДЛЯ СПРАВКИ

6 января собрание законодателей Палаты представителей и Сената считается формальностью, в которой они просто одобряют давно решенный подсчет голосов выборщиков;

Трамп проиграл Джо Байдену 306-ю голосами выборщиков против 232, что было подтверждено коллегией выборщиков 14 декабря.

Однако несколько республиканцев, выступающих за Трампа, заявили, что планируют сорвать формальный процесс, а избранный представитель Джорджии Марджори Тейлор Грин написала в "Твиттере":