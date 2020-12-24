Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости
На Украине наказали телеканал за трансляцию пресс-конференции Путина
Шестилетняя россиянка - самый высокооплачиваемый блогер на YouTube
Самый высокооплачиваемый ютубер года живет в США. Ему 9 лет
Уникальная операция: хирурги спасли шестимесячного тигрёнка
Католическая церковь извинилась за сожжение ведьм в Германии
ВВС США отработали "прогулку слонов" на Аляске, поближе к России
Милонов о Моргенштерне: "Я лично готов ему дать 100 палок по пяткам"
Мужчина с топором напал на офис американского сенатора
В Великобритании обнаружен ещё один вариант мутации COVID-19

СМИ: Трамп планирует "дикий митинг" своих сторонников на 6 января

Мир

Президент США Дональд Трамп пообещал своим сторонникам провести "дикий" митинг в Вашингтоне, округ Колумбия, 6 января, в день, когда Конгресс соберётся, чтобы официально завершить итоги президентских выборов.

Об этом сообщает издание Business Insider.

"Статистически невозможно было проиграть выборы 2020 года, - написал Трамп в своем "Твиттере". - Большой протест в Вашингтоне 6 января. Будь там, будет дико!".

Твит Трампа стал ответом на 36-страничный отчет, опубликованный экономическим советником Белого дома Питером Наварро, который включал широко развенчанные утверждения о фальсификации выборов.

СМИ: Трамп планирует
© twitter.com, автоматический перевод сервиса "Яндекс.Переводчик"

Этот президентский твит был помечен Twitter как "спорный."

ДЛЯ СПРАВКИ

  • 6 января собрание законодателей Палаты представителей и Сената считается формальностью, в которой они просто одобряют давно решенный подсчет голосов выборщиков;
  • Трамп проиграл Джо Байдену 306-ю голосами выборщиков против 232, что было подтверждено коллегией выборщиков 14 декабря.

Однако несколько республиканцев, выступающих за Трампа, заявили, что планируют сорвать формальный процесс, а избранный представитель Джорджии Марджори Тейлор Грин написала в "Твиттере":

"6 января... Я буду возражать и отвергать фальшивые голоса избирателей из нескольких штатов по всей стране".

Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева
Последние материалы
В понедельник у правительства США могут кончиться деньги
На Украине наказали телеканал за трансляцию пресс-конференции Путина
Шестилетняя россиянка - самый высокооплачиваемый блогер на YouTube
Самый высокооплачиваемый ютубер года живет в США. Ему 9 лет
Уникальная операция: хирурги спасли шестимесячного тигрёнка
Католическая церковь извинилась за сожжение ведьм в Германии
ВВС США отработали "прогулку слонов" на Аляске, поближе к России
Милонов о Моргенштерне: "Я лично готов ему дать 100 палок по пяткам"
Мужчина с топором напал на офис американского сенатора
Итальянского футболиста обвиняют в расистских высказываниях
Популярное
Российский шоу-бизнес
Психолог объяснила, почему Арзамасова вышла замуж за Авербуха

Звезда "Папиных дочек" и фигурист официально зарегистрировали свои отношения.

Психолог объяснила, почему Арзамасова вышла замуж за Авербуха
Стало известно, отчего умерла светская дива Ирина Шафирова
Российский шоу-бизнес
Стало известно, отчего умерла светская дива Ирина Шафирова
Мир. Новости мира
Байден начинает брать назад предвыборные обещания
Евросоюз
Немецкий постпред закрыл путь Германии на постоянное место в СБ ООН 
Руслан Веснянко Зеленский отчитался Байдену в интервью The New York Times Руслан Веснянко Игорь Буккер Чарльз Ли: конкурент Вашингтона и партизан Игорь Буккер Любовь Степушова США неожиданно ударили по самым технологичным отраслям России Любовь Степушова
Комментарии
Сергей Городников: "Режим олигархической тирании в России ведет к упадку"
Без надежды на взаимность: Москва готова к "заморозке" отношений с США?
Без надежды на взаимность: Москва готова к "заморозке" отношений с США?
Без надежды на взаимность: Москва готова к "заморозке" отношений с США?
Без надежды на взаимность: Москва готова к "заморозке" отношений с США?
Немецкий постпред закрыл путь Германии на постоянное место в СБ ООН 
Прорыв России в мировую фарминдустрию имеет огромный потенциал
США неожиданно ударили по самым технологичным отраслям России
Без надежды на взаимность: Москва готова к "заморозке" отношений с США?
Эксперт назвал главную интригу приватизации "Первого канала"
Игорь Коротченко: Наша задача — чтобы нас не сожрали
НАТО готовится к войне у Крыма?
СВР: 100 лет побед нашей разведки
"Стратегия атаки": на Украине предложили устроить России "новый Пёрл-Харбор"
Игорь Коротченко: Наша задача — чтобы нас не сожрали
Без надежды на взаимность: Москва готова к "заморозке" отношений с США?
Без надежды на взаимность: Москва готова к "заморозке" отношений с США?
США неожиданно ударили по самым технологичным отраслям России
Сын Тодоренко влюбился в девушку на 28 лет старше его
Без надежды на взаимность: Москва готова к "заморозке" отношений с США?
Без надежды на взаимность: Москва готова к "заморозке" отношений с США?
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников