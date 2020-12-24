Президент США Дональд Трамп пообещал своим сторонникам провести "дикий" митинг в Вашингтоне, округ Колумбия, 6 января, в день, когда Конгресс соберётся, чтобы официально завершить итоги президентских выборов.
Об этом сообщает издание Business Insider.
"Статистически невозможно было проиграть выборы 2020 года, - написал Трамп в своем "Твиттере". - Большой протест в Вашингтоне 6 января. Будь там, будет дико!".
Твит Трампа стал ответом на 36-страничный отчет, опубликованный экономическим советником Белого дома Питером Наварро, который включал широко развенчанные утверждения о фальсификации выборов.
Этот президентский твит был помечен Twitter как "спорный."
ДЛЯ СПРАВКИ
Однако несколько республиканцев, выступающих за Трампа, заявили, что планируют сорвать формальный процесс, а избранный представитель Джорджии Марджори Тейлор Грин написала в "Твиттере":
"6 января... Я буду возражать и отвергать фальшивые голоса избирателей из нескольких штатов по всей стране".
Звезда "Папиных дочек" и фигурист официально зарегистрировали свои отношения.