Васильев: Трамп готовит государственный переворот

Аналитики Reuters, основываясь на отказе Дональда Трампа подписать пакет расходов в размере $2,3 трлн, спрогнозировали, что у правительства США скоро закончатся деньги.

Насколько обоснованы выводы? И если всё же так и есть, то зачем Трамп это делает? Это такая попытка спровоцировать некие события и переиграть результат выборов?

На эти вопросы корреспонденту "Правды.Ру" ответил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

По его словам, всё, что сегодня делается в США указывает на то, что федеральное правительство закрывается:

— Во-первых, до Нового года и так ничего не будет по американским понятиям функционировать. В Америке, начиная с сегодняшнего дня, Christmas — Рождество. Они до 1 января гуляют. На работу выходят 1 января.

$2,3 трлн, о которых идёт речь, должны были распределиться так:

$1,4 — это финансирование правительства до конца года — текущего финансового — до 30 сентября 2021 года,

$900 — это стимулирование экономики.

Но нас сейчас пусть проблема стимулирования экономики не волнует, потому что Трамп уже сказал, что его это не устраивает, и он хочет увеличить. Он хочет сыграть доброго дядю, дескать,

мне прислали из Конгресса $900 млрд, но для моего народа этого мало: $1200 на семью — это мало, надо $2000.

Но это технические детали, насколько там возрастёт этот пакет помощи.

Интереснее остальное:

получается, что с 1 января федеральное правительство не действует. Но по американским законам спецслужбы действуют. То есть фактически есть резервные средства. Это те службы, которые обеспечивают национальную безопасность страны, — это всевозможного рода разведывательные, стратегические службы. Они находятся в постоянной боевой готовности, обеспечивают национальную безопасность США на случай внезапного нападения.

Плюс к этому, возможно, распространяется на те части, которые являются на сегодняшний день частями специального назначения. Всякие морские котики и так далее, и тому подобное.

Вот такая ситуация на сегодняшний день в Америке складывается.

Вся полнота власти сосредотачивается, по существу, в руках президента.

Более того, есть еще интересная тонкость:

там не совсем понятно, в какой степени может действовать сегодня Конгресс.

Например, эти средства распространяются и на Конгресс? Конгресс тоже лишается финансирования? Вероятно, да.

Таким образом, рычаги власти сосредотачиваются у президента, потому что он, помимо всего прочего, еще и верховный главнокомандующий. И как верховный главнокомандующий он тоже отвечает за эти спецслужбы, которые круглосуточно несут именно ситуацию обеспечения национальной безопасности США на случай чрезвычайных обстоятельств.

Поддержат ли Трампа военные?

Трамп уже наложил вето на закон "О военном бюджете". А в нём, помимо всего прочего, речь идёт о переименовании военных баз. Всех, которые носят имена генералов, командующих времен эпохи Конфедерации, то есть гражданской войны в США.

Трамп выступил категорически против их переименования. Здесь недвусмысленный сигнал патриотической части американских военнослужащих. Это такой эзоповский язык:

в случае чего надо бы поддержать верховного главнокомандующего, если возникнет такая необходимость.

И хотя на словах звучат заявления, что введение военного положения даже не обсуждается, поскольку оно — вне правового поля, и что американская армия ни в коем случае в процесс выборов вмешиваться не будет…

Но ведь всё всегда решают люди на местах. И здесь тоже. Расчет на то, что, учитывая сегодня общую обстановку в США, что капиталистическое отечество в опасности, все митинги, которые шли в поддержку Трампа, все шли под лозунгом патриотизма, то всё или почти всё, будет зависеть от того, в какой степени 29 декабря соберется Сенат, до этого будет Палата представителей, которая постарается это вето преодолеть.

Но это уже другой вопрос

Если они преодолевают это вето, тогда закон входит в силу автоматически уже с 1 января.

Если они не преодолевают, то вся инициатива остается у Трампа.

С моей точки зрения, призрак возможности использования вооруженных сил где-то в период с 1 января по 20 января. И дело даже не в приходе или не приходе Байдена:

американская Конституция применительно к Трампу говорит очень четко, что 20 января в 12 часов дня его президентские полномочия истекают. Это непреложный факт.

Поэтому в этот период возможны любые ситуации. По существу, где-то сегодня среди любой палитры рычагов, которые пытается использовать Трамп для того, чтобы переиграть официальные результаты выборов, использование силового варианта не исключается.

Я бы вам так сказал: не исключается использование силового варианта — вот смысл того, что сегодня происходит в Вашингтоне.

Трамп оставляется за собой право или возможность использовать эти силовые возможности, которые вытекают (я это очень хочу особо подчеркнуть) из того факта, что он не только президент страны, но он и верховный главнокомандующий.

Есть такое понятие в Америке — "все варианты действия на столе". И вариант использования силового механизма, силовых инструментов для решения каких-то специфических задач.