В Пентагоне опасаются, что Трамп может ввести военное положение в США

Пентагон и командование военных частей, дислоцированных около Вашингтона, находится в состоянии боевой готовности, опасаясь, что Дональд Трамп в оставшиеся дни своего президентства решится на введение военного положения.

Об этом сообщил журнал Newsweek со ссылкой на источники в Пентагоне.

"Хотя это и притянуто за уши, — пишет издание, — высокопоставленные офицеры обсуждали, что они будут делать, если президент объявит военное положение. А военные командования, ответственные за Вашингтон, занимаются секретным планированием чрезвычайных ситуаций на случай, если вооруженные силы будут призваны поддерживать или восстанавливать гражданский порядок во время инаугурации и переходного периода. По словам одного офицера, который говорил с Newsweek на условиях анонимности, это планирование держится вне поля зрения Белого дома и сторонников Трампа в Пентагоне".

Высшие офицеры беспокоятся, что военные могут быть втянуты в политический кризис, созданный Трампом, особенно если президент попытается объединить частные ополчения и военизированные формирования, желая сорвать переход власти.

Вероятность такого поворота весьма велика

"Прямо сейчас, из-за коронавируса, — цитирует Newsweek слова отставного судьи-генерального адвоката, — президент фактически обладает беспрецедентными чрезвычайными полномочиями, которые могут убедить его — особенно если он прислушается к некоторым из своих сторонников, — что он обладает неограниченными полномочиями и стоит выше закона".

Напомним, как рассказывала "Правда.Ру", Дональд Трамп планирует провести 6 января "дикий митинг" своих сторонников.