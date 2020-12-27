Трамп назвал Байдена "фейковым президентом"

Действующий президент США Дональд Трамп сравнил прошедшие в США выборы с избранием главы Афганистана, а соперника назвал "фейковым президентом".

Дональд Трамп продолжает бушевать в своём Twitter, не признавая поражения на выборах. Выборы лидеров стран третьего мира и то проходят лучше и чище, чем процедура голосования, состоявшаяся в США в ноябре, считает он.

"Один молодой военный, работавший в Афганистане, сказал мне, что выборы в Афганистане гораздо безопаснее и гораздо лучше проходят, чем выборы в США в 2020 году. Наши выборы, с миллионами и миллионами испорченных и отправленных по почте бюллетеней, прошли как выборы в странах третьего мира. Фейковый Президент!", — написал Трамп.

Инаугурация Джозефа Байдена состоится 20 января 2021 года.