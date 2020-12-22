В Молдавии возобновилось вещание российских телепрограмм

В Молдавии возобновилось вещание российских новостных и аналитических телепрограмм. Ранее парламент республики снял запрет на их показ.

Молдавские парламентарии на прошлой неделе приняли соответствующие поправки в Кодекс о телевидении и радио. Таким образом, были сняты ограничения на ретрансляцию вещания российских телеканалов, действовавшие с декабря 2017 года.

"Телеканал "НТВ-Молдова" сегодня первым после трёхлетнего перерыва возобновил показ российских новостных и аналитических программ. Уверен, что нашему примеру последуют и другие телеканалы", — заявил агентству ТАСС продюсер телеканала Сергей Струнгару.

При этом постоянная делегация ЕС в Кишинёве уже выразила опасения, что с отменой ограничений на ретрансляцию российских телепрограмм Молдавия "останется беззащитной перед лицом дезинформации и пропаганды".