Джо Байдену сделали первую прививку от COVID-19

Избранный президент США Джозеф Байден прошёл первую часть процедуры вакцинации от коронавируса.

Показательная процедура вакцинации состоялась в клинике ChristianaCare (Ньюарк, штат Делавэр). В присутствии прессы и телекамер новому лидеру США ввели первую дозу препарата, разработанного компанией Pfizer. Джозеф Байден при этом находился в защитной маске.

После введения вакцины будущий президент Соединённых Штатов поблагодарил медицинский персонал клиники. Вторая доза вакцины должна быть введена через три недели.

Инаугурация избранного президента США состоится 20 января 2021 года.