Венгерский парламент принял закон, запрещающий однополым парам усыновлять детей.
В документе, выдвинутом правым правительством премьер-министра Виктора Орбана, говорится, что усыновлять детей могут только супружеские пары, за некоторыми исключениями — одинокие кровные родственники ребенка.
Поправка, также одобренная во вторник, определяет семью как "основанную на браке и отношениях между родителями и детьми". Мать-женщина, отец-мужчина".
"Главное правило состоит в том, что усыновить ребенка могут только супружеские пары, то есть мужчина и женщина, состоящие в браке, — сказала министр юстиции Юдит Варга. — Родители должны воспитывать своих детей в консервативном духе — написано в Конституции.
Венгрия защищает право детей идентифицировать себя со своим родовым полом и обеспечивает их воспитание на основе конституционной идентичности нашей нации и ценностей, основанных на нашей христианской культуре".
В правительстве страны уверены: изменения нужно вводить срочно, поскольку "новые идеологические процессы на Западе сделали необходимостью защищать детей от возможного идеологического или биологического вмешательства".
Напомним, в мае парламент Венгрии одобрил закон, запрещающий трансгендерным людям менять пол, отмеченный при рождении в их официальных документах.
Новые правила подверглись резкой критике со стороны правозащитных групп.
"Это темный день для ЛГБТ-сообщества Венгрии и темный день для прав человека", — сказал Дэвид Виг, директор Amnesty Hungary.
Масен Дэвис, исполнительный директор Transgender Europe, сказал:
"Мы глубоко обеспокоены здоровьем и безопасностью транс-детей и взрослых в Венгрии в таком враждебном климате".
Президент России Владимир Путин больше не пойдёт на контакт с украинским лидером Владимиром Зеленским.