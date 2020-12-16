Новый венгерский закон - "тёмное время для ЛГБТ"

Венгерский парламент принял закон, запрещающий однополым парам усыновлять детей.

В документе, выдвинутом правым правительством премьер-министра Виктора Орбана, говорится, что усыновлять детей могут только супружеские пары, за некоторыми исключениями — одинокие кровные родственники ребенка.

Поправка, также одобренная во вторник, определяет семью как "основанную на браке и отношениях между родителями и детьми". Мать-женщина, отец-мужчина".

Однополые браки в Венгрии запрещены законом, но усыновление до настоящего времени было возможно, если один из партнеров подавал заявление самостоятельно. Теперь это запрещено. Для усыновления одинокими людьми потребуется специальное разрешение правительства

"Главное правило состоит в том, что усыновить ребенка могут только супружеские пары, то есть мужчина и женщина, состоящие в браке, — сказала министр юстиции Юдит Варга. — Родители должны воспитывать своих детей в консервативном духе — написано в Конституции. Венгрия защищает право детей идентифицировать себя со своим родовым полом и обеспечивает их воспитание на основе конституционной идентичности нашей нации и ценностей, основанных на нашей христианской культуре".

В правительстве страны уверены: изменения нужно вводить срочно, поскольку "новые идеологические процессы на Западе сделали необходимостью защищать детей от возможного идеологического или биологического вмешательства".

Напомним, в мае парламент Венгрии одобрил закон, запрещающий трансгендерным людям менять пол, отмеченный при рождении в их официальных документах.

Правозащитники возмущены

Новые правила подверглись резкой критике со стороны правозащитных групп.

"Это темный день для ЛГБТ-сообщества Венгрии и темный день для прав человека", — сказал Дэвид Виг, директор Amnesty Hungary.

Масен Дэвис, исполнительный директор Transgender Europe, сказал: