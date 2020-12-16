Антиблокировочный протест в Киеве: Майдан, столкновения, газ

Протестные мероприятия против коронавирусных ограничений, организованные украинскими предпринимателями в Киеве, вечером во вторник вышли из-под контроля: в центре города вспыхнули столкновения между полицией и протестующими.

Акция, названная ее организаторами "Стоп блокировке!", началась у здания парламента страны и собрала тысячи участников. Толпа скандировала лозунги у офиса президента Владимира Зеленского, потом двинулась к традиционному месту протестов Киева - Майдану.

По данным местных СМИ, столкновения начались на Майдане после того, как полиция попыталась помешать демонстрантам установить палатки на площади.

На кадрах, снятых журналистами RT Ruptly, полицейские и протестующие вступают в рукопашную. Полиция применила слезоточивый газ против толпы, которая в ответ бросила в правоохранителей разные предметы и что-то похожее на самодельные дымовые шашки.

Позже полицейское управление сообщило, что один из его сотрудников потерял сознание от удара по голове, а 40 его коллег получили химические ожоги глаз от газа во время беспорядков. Среди демонстрантов было много раненых.

Из-за чего это всё

В последнее время в Украине наблюдается рост заболеваемости коронавирусом:

в стране зарегистрировано более 925 тысяч заражённых,

почти 15 800 смертей.

Чтобы остановить распространение вируса, правительство объявило строгую блокировку с 8 по 24 января: кафе, рестораны, фитнес-клубы и несущественные магазины будут закрыты. Их владельцы настаивают, что это решение разорит бизнес.