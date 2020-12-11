Хуже Второй мировой: в США озвучили число умерших от коронавируса

Число жертв коронавируса в США достигло невероятной отметки: 292 098 человек. Цифру озвучили в эксперты NBC — и привели сравнение, которое действительно ужасает.

Согласно сведениям из архивов Министерства по делам ветеранов, в ходе Второй мировой войны потери США составили 291 557 человек (умершие именно на полях сражений).Таким образом, коронавирус уже унёс больше жизней американцев, чем один из самых страшных военных конфликтов в истории.

Также в NBC посчитали: если 113 842 американца погибли в ходе Второй мировой не в боях, так что коронавирус может побить ещё один печальный рекорд.

Напомним: США на данный момент находятся на первом месте в мире и по количеству заболевших, и по количеству умерших от коронавируса. Пик, известный на момент написания материала, — 3 011 умерших за день (9 декабря).

Между тем в стране могут возникнуть проблемы с вакцинами: ранее оказалось, что администрация Трампа не заказала максимально возможное их количество.