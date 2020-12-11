NASA: никакого договора с галактической федерацией пока нет

НАСА опубликовало заявление, отрицающее существование каких-либо следов внеземной жизни.

Поводом для этого стало заявление экс-главы космических сил Израиля о том, что американское правительство заключило соглашение с инопланетянами не обнародовать эксперименты, которые они проводят на Земле, пока человечество "не будет готово" к таким новостям (об этом подробнее - здесь).

Как заверил официальный представитель NASA,

"поиск жизни во Вселенной" является одной из ключевых целей космического агентства, и, хотя никаких признаков внеземной жизни еще не найдено, " NASA исследует солнечную систему и за ее пределами, чтобы помочь нам ответить на сакраментальный вопрос: одни ли мы во Вселенной".

Никаких отдельных комментариев относительно откровений отставного генерала пресс-секретарь NASA не дал.