Экс-глава Минобороны Израиля поведал о договоре США с инопланетянами

Инопланетяне согласились бы с решением правительства США не обнародовать эксперименты, которые они проводят на Земле, а также место их секретной базы на Марсе, до тех пор, пока человечество не будет готово принять их.

Так заявил бывший глава космической программы Израиля в интервью местной газете Yediot Aharonot.

По словам отставного генерала Хаима Эшеда, который руководил космическим подразделением Министерства обороны Израиля почти три десятилетия, "инопланетяне попросили не объявлять, что они здесь, потому что человечество еще не готово" к таким новостям.

Экс-главком не уточнил, с какой именно американской администрацией инопланетный разум заключил соглашение, но подчеркнул, что "пока ещё действующий" президент Дональд Трамп "был на грани раскрытия" существования "договора с Галактической Федерацией".

87 -летний Эшед также сообщил, что в глубине Марса существует секретная подземная база, в которой находятся представители предполагаемого инопланетного альянса и американские астронавты.

"Они ждут, когда человечество эволюционирует и достигнет той стадии, когда мы вообще поймем, что такое космос и космические корабли", — сказал бывший военный, не предоставив подробностей об условиях предполагаемого межпланетного соглашения, характере экспериментов или о том, что именно должно измениться, чтобы избежать массовой "истерии", которой "боятся инопланетяне".

Почему тайна раскрыта именно сейчас?

"Если бы мне пришло в голову сказать пять лет назад то, что я говорю сегодня, меня бы госпитализировали, — сказал профессор Института космических исследований Ашера в Хайфе на севере Израиля. — Но теперь, когда меня уважают в зарубежных университетах и мне нечего терять, я осмелился раскрыть правду".

Откровения бывшего начальника космических сил Израиля были встречены, мягко говоря, с изрядной долей сарказма…

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