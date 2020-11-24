Не брат ты мне. Стоит ли вожделенно ждать инопланетян?

Чем опасно сближение с инопланетной цивилизацией? Стоит ли? Свои соображения высказал "Правде.Ру" астрофизик Сергей Богачёв.

Игорь Буккер: Почему внеземные цивилизации, братья по разуму, так сказать, не выходят на связь с нами?

— Когда мы говорим об инопланетянах, это во многом близко к разговору о Боге. Мы рассуждаем на тему, по которой нет научной информации, так что это скорее чисто обмен мнениями. Есть, к сожалению, один факт: за ХХ век в ходе довольно интенсивного исследования космоса приборами инопланетян не нашли и их следов тоже. И все дискуссии — попытки данный факт объяснить.

— В Рунете уже появилась статья, в которой Имон Керенс, сотрудник астрофизического центра Джодрелл-Бэнк, предложил очередную версию с точки зрения теории игр. Согласно ей, сигнал не посылают потому, что более продвинутые цивилизации, братья по разуму, могут перехватить эти сигналы, узнать о нас информацию. Информация эта очень ценная, и по этой причине они так секретятся, ждут, чтобы поймать других.

— Не сказал бы, что это глобальное открытие. Цивилизации просто боятся — даже странно, что это трансформировано в теорию игр. Зная только одну цивилизацию, мы представляем себе таких же европейцев с таким же примерно мышлением. Что наивно, потому что даже гомо сапиенс породил огромное количество культур и цивилизаций с совершенно разными взглядами.

Нарушен на самом деле даже принцип думать "как бы мы поступили", потому что мы поступаем совершенно иначе. На земле есть программа SETI по поиску жизни, и в ее рамках множество телескопов активно посылают сигналы в космос. Еще в 70-е годы были запущены аппараты "Пионер" за пределы Солнечной системы, которые хранят на борту пластинки с координатами и полным описанием Земли.

Мы-то не боимся, прямо посылаем. Но в принципе это разумное объяснение: молчат, потому что не говорят. Но есть и другие версии, не менее правдоподобные.

— Вы могли бы сразу пройтись по известным таким теориям? Циолковский в свое время говорил, что мы еще не готовы воспринять.

— Самое простое: не выходят на связь, потому что их нет. Если бы на Марсе была жизнь, которая не желала бы с нами связываться, мы бы безусловно знали о ее существовании. Скрыть жизнь крайне трудно.

Так что вопрос в расстояниях. Чем больше цивилизация, тем больше она излучает энергии, сверхцивилизации видны с огромных расстояний. Мы же не видим никаких цивилизаций, смотря насквозь нашу галактику и соседние. Ничего, именуемого "космическим чудом".

И то, что их просто нет — вполне нормальное объяснение, биология до сих пор не в силах ответить, как вообще произошла жизнь. Не исключено, что Земля — совершенно уникальное явление. Ну а если другие цивилизации есть, возникает вопрос, почему мы их прежде всего не видим. И можно задуматься о сроках их жизни, способности переживать катаклизмы.

— Не исключен все-таки вариант, что мы слишком слабы, чтобы распознать инопланетный сигнал…

— Да. Но мы исходим из того, что знаем все виды излучений и сил, действующих в мире. Электромагнитный спектр имеет непрерывную шкалу от гамма-лучей до радиоизлучения. Гравитационное воздействие тоже нам знакомо. Скрыть их от нас крайне трудно. Возможно, какие-то иные виды воздействия фундаментальные мы не знаем, но сегодня мы не находим их в природе.

Человек вышел когда-то из одной пещеры, захватил какие-то ближайшие площади, континенты, сейчас выходит в космос. Исходя из этого, мы полагаем, что это естественное стремление цивилизации. Как круг на воде, который не остановить. Представьте себе тысячи, миллионы цивилизаций, и как бы выглядела галактика, если бы эти круги пересекались! Космос был бы полон жизни.

Мы же видим совершенно мертвое пустое пространство, где нет ни одного необычного сигнала. Все звезды светят, как надо, планеты вращаются, как надо, ничего не меняется. Почему? Это и есть парадокс Ферми.

Опасные гости

— Но надо быть, наверное, готовым ко всему. Не зря довольно образованные фантасты почему-то всегда пугают, что не мы, а нас кто-то может завоевать.

— У фантастов тоже разные точки зрения. Станислав Лем много посвятил произведений столкновению человека с другим разумом, и все они были глубоко пессимистические. Советую прочесть его последнее произведение "Фиаско".

Прилететь к нам может только цивилизация более мощная, чем мы. Раз уж она без напряжения пересекла звезды. Представьте себе разрыв между цивилизациями в десятки тысяч лет! И безусловно, такой прилет — ты отдаешь себя в полное распоряжение гостей, а наша история говорит, что такие визиты не всегда дружелюбны. Конкистадоры были цивилизованные люди, делавшие реверансы женщинам, но это не помешало им вырезать целый континент в поисках новых земель. Так что есть пессимизм, мысли, стоит ли посылать в космос все эти наши координаты.

— Православная цивилизация, кстати, по-другому себя повела. Ермак с казаками тоже Сибирь покорял, но сибирские народы не вырезали, а индейцы испанцев вырезали. Пессимизм знаете, наверное, почему? Боимся, что непременно воевать начнем. А почему по-другому себя не повести. А потом, возможно, не к нам прилетят, а это мы будем космос осваивать.

— Конечно, возможны разные варианты. Я все же считаю, что цивилизаций других просто нет. И в целом я не вижу смысла в прилете иной цивилизации.

Мы рассчитываем, что она подарит нам какие-то чудеса техники великие и улетит обратно вдаль. Но это все равно, что прилететь в Древний Рим и подарить им компьютеры. Потом опять же, подарок дает техническое превосходство. И какой стране вообще дарить? А раз даришь — надо наблюдать за их использованием. Хочет ли такого Земля, чтобы её чужие виды мониторили?

Такой визит — это фундаментальное потрясение. Есть теория "зоопарка", что такие цивилизации искусственно Землю ограничивают. Сейчас мы надеемся, что мы освоим ближайшие планеты, а представьте, что на каждой из них уже стоит табличка "Не влезать". Вот насколько комфортно такое будет узнать? Я считаю, лучше избегать таких потрясений.

— Тем не менее ваши коллеги активно занимаются этим, посылают сигнал, ищут.

— Это вполне нормально, любой хороший ученый стремится что-то обнаружить, что не обнаружили другие. Однако порой ученые в этом плане забывают про какую-то гражданскую ответственность.

Беседовал Игорь Буккер

Материал подготовил Михаил Закурдаев