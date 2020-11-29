Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Автор Игорь Буккер

Инопланетные цивилизации не пойдут на контакт

Наука » Экология » Космос

Британский астрофизик предложил свою оригинальную версию, почему человечество до сих пор не сталкивалось с обнаружением следов внеземных цивилизаций во Вселенной.

Инопланетные цивилизации не пойдут на контакт

Парадокс Ферми

Итальянский физик Энрико Ферми (Enrico Fermi), работавший в рамках Манхэттенского проекта по производству атомного оружия, по окончании войны получил гражданство США. Летом 1950 года в беседе с тремя своими коллегами учёный затронул вопрос, почему мы не наталкиваемся на следы присутствия инопланетян:

  • ни материальных — в виде кораблей или зондов пришельцев,
  • ни радиосигналов из космического пространства.

Подобные вопросы ставили перед собой и другие естествоиспытатели, включая нашего именитого соотечественника К.Э. Циолковского. Константин Эдуардович был убежден, что ещё не наступило время для такой встречи. Прочие учёные отвечали на него каждый по-своему.

Новая сногсшибательная гипотеза

Кандидат наук Имон Керинс (Eamonn Kerins) трудится в Астрофизическом центре Джодрелл-Бэнк в Университете Манчестера, где является соруководителем исследования SPEARNET (Spectroscopy and Photometry of Exoplanetary Atmospheres Research Network), которое занимается исследованием атмосферы экзопланет, а также является соруководителем рабочей группы по изучению экзопланет в миссии ESA Euclid.

По мнению британского ученого, парадокс Ферми разрешим в соответствии с математическим методом теории игр. Попытки передать межзвездные послания Messaging to Extra-Terrestrial Intelligence — известные под аббревиатурой METI — братьям по разуму за пределами Солнечной системы, возможно, связаны с опасением, что эти сообщения перехватят технически более подкованные разумные существа.

Введенный русским ученым Александром Леонидовичем Зайцевым в научный оборот термин METI был призван сделать различие между Active SETI и METI:

"Наука, известная как SETI, занимается поиском сообщений от инопланетян. METI — созданием и передачей сообщений инопланетянам. Таким образом, сторонники SETI и METI имеют совершенно разные точки зрения. Занимающиеся SETI ученые могут ответить только на вопрос местного характера: "Имеет ли смысл Active SETI?" Другими словами, было бы разумно для успеха SETI передавать данные с целью привлечения внимания инопланетян?"

Ничего нового под Луной

В беседе с корреспондентом "Правды.Ру" астрофизик Сергей Богачев отметил:

"Когда мы говорим об инопланетянах, это во многом похоже на разговор о Боге. То есть мы рассуждаем на тему, по которой у нас нет, по сути, никакой научной информации. Тут очень много спекуляций и много точек зрения. Это не обмен научными знаниями, которых нет, а обмен мнениями. У нас есть один факт, на который мы можем опираться: до сих пор за весь ХХ век в ходе довольно интенсивного исследования космоса мы не обнаружили следов инопланетян. Хоть он и отрицательный, в науке это тоже важно".

Несмотря на осторожность, полагает Имон Керинс, в галактике может обнаружиться цивилизация, которая решится подать некий сигнал, полагаясь на свое мнимое или же действительное превосходство.

"Когда мы рассуждаем про другие цивилизации, мы думаем, там живут такие же европейцы, которые так же смотрят на мир. Эта точка зрения немного наивная, на мой взгляд, потому что даже в нашей культуре один-единственный вид хомо сапиенс, выживший в одинаковых условиях, сформировал огромное количество культур и цивилизаций с совершенно разным отношением к миру. Вообразить совершенно другой биологический вид, выросший в других условиях, — чистой воды спекуляция", — рассуждает собеседник "Правды.Ру" астрофизик Сергей Богачев.

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Куратор: Владимир Губарев
Темы meti seti астрофизик имон керинс инопланетяне парадокс ферми сергей богачев внеземные цивилизации
Новости
Нурмагомедов рассказал, как он поддерживает хорошее настроение
Звезда фильма "Белое солнце пустыни" заразился коронавирусом
Леннокс Льюис готов вернуться в бокс следом за Тайсоном и Джонсоном
В Москву придёт настоящая зима
Мясников: безопасных наушников не бывает
Медведев высказался о смерти Фортова
В Минске задержан оппозиционер и член КС
Максакова рассказала, как Дрожжина и Цивин набивались к ней в друзья
Доктора Марадоны подозревают в убийстве футболиста
Тихановская хочет встретиться с Путиным
Последние материалы
Инопланетные цивилизации не пойдут на контакт
В Минске задержан оппозиционер и член КС
Максакова рассказала, как Дрожжина и Цивин набивались к ней в друзья
Доктора Марадоны подозревают в убийстве футболиста
Тихановская хочет встретиться с Путиным
Квят рассматривает предложения от команд "Формулы-1"
Названа причина смерти Шона Коннери
Слепаков и Быков решили снять фильм об инопланетянах
В Госдуме экс-президента РАН Фортова назвали учёным от бога
Фургал пожаловался, что не может заниматься спортом в СИЗО
Популярное
Новости Армении
Пашиняна не устранят, пока не доделает грязную работу

Арман Бошян рассказал, что происходит в Армении после потери Карабаха, почему ни оппозиционеры и ни хозяева Пашиняна не хотят устранять его в данный момент. Что он должен сделать ещё?

Пашиняна не устранят, пока не доделает грязную работу
"Не таким, как 2020": астролог рассказала, каким будет 2021 год
Формула небес
"Не таким, как 2020": астролог рассказала, каким будет 2021 год
Общество
Российские пенсионеры получат двойную выплату в декабре
Российский шоу-бизнес
Критик Соседов объяснил, почему артисты поют под фонограмму
Игорь Буккер Инопланетные цивилизации не пойдут на контакт Игорь Буккер Василий Амирджанов Депутат посетовал на скромные запросы граждан Василий Амирджанов Инна Новикова Армяне и азербайджанцы должны вспомнить опыт мирного сосуществования в СССР Инна Новикова
Комментарии
Инопланетные цивилизации не пойдут на контакт
Собчак считает, что имеет право нарушать ограничения
Оформить инвалидность в России стало проще
Оформить инвалидность в России стало проще
"Лохушка": Лукашенко обозвал Тихановскую
Анжелика Глазкова о том, как развивается уголовное дело политика Николая Платошкина
Пашиняна не устранят, пока не доделает грязную работу
Собчак считает, что имеет право нарушать ограничения
Анжелика Глазкова о том, как развивается уголовное дело политика Николая Платошкина
Шойгу - немцам: "Сто лет отмаливать, что сделали ваши предки"
Байден может развязать третью мировую с Россией и Ираном
Байден может развязать третью мировую с Россией и Ираном
"Людей в хорошее надо заманивать". Как поменять праздники на благо нации
Анжелика Глазкова о том, как развивается уголовное дело политика Николая Платошкина
Почему экономику Украины хоронят седьмой год, а она жива
Анжелика Глазкова о том, как развивается уголовное дело политика Николая Платошкина
Анжелика Глазкова о том, как развивается уголовное дело политика Николая Платошкина
Анжелика Глазкова о том, как развивается уголовное дело политика Николая Платошкина
Армяне и азербайджанцы должны вспомнить опыт мирного сосуществования в СССР
Джонс хочет встретиться с Силвой после боя с Тайсоном
Викторию Боню спасали врачи после её дня рождения в ОАЭ
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников