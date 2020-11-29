Инопланетные цивилизации не пойдут на контакт

Британский астрофизик предложил свою оригинальную версию, почему человечество до сих пор не сталкивалось с обнаружением следов внеземных цивилизаций во Вселенной.

Парадокс Ферми

Итальянский физик Энрико Ферми (Enrico Fermi), работавший в рамках Манхэттенского проекта по производству атомного оружия, по окончании войны получил гражданство США. Летом 1950 года в беседе с тремя своими коллегами учёный затронул вопрос, почему мы не наталкиваемся на следы присутствия инопланетян:

ни материальных — в виде кораблей или зондов пришельцев,

ни радиосигналов из космического пространства.

Подобные вопросы ставили перед собой и другие естествоиспытатели, включая нашего именитого соотечественника К.Э. Циолковского. Константин Эдуардович был убежден, что ещё не наступило время для такой встречи. Прочие учёные отвечали на него каждый по-своему.

Новая сногсшибательная гипотеза

Кандидат наук Имон Керинс (Eamonn Kerins) трудится в Астрофизическом центре Джодрелл-Бэнк в Университете Манчестера, где является соруководителем исследования SPEARNET (Spectroscopy and Photometry of Exoplanetary Atmospheres Research Network), которое занимается исследованием атмосферы экзопланет, а также является соруководителем рабочей группы по изучению экзопланет в миссии ESA Euclid.

По мнению британского ученого, парадокс Ферми разрешим в соответствии с математическим методом теории игр. Попытки передать межзвездные послания Messaging to Extra-Terrestrial Intelligence — известные под аббревиатурой METI — братьям по разуму за пределами Солнечной системы, возможно, связаны с опасением, что эти сообщения перехватят технически более подкованные разумные существа.

Введенный русским ученым Александром Леонидовичем Зайцевым в научный оборот термин METI был призван сделать различие между Active SETI и METI:

"Наука, известная как SETI, занимается поиском сообщений от инопланетян. METI — созданием и передачей сообщений инопланетянам. Таким образом, сторонники SETI и METI имеют совершенно разные точки зрения. Занимающиеся SETI ученые могут ответить только на вопрос местного характера: "Имеет ли смысл Active SETI?" Другими словами, было бы разумно для успеха SETI передавать данные с целью привлечения внимания инопланетян?"

Ничего нового под Луной

В беседе с корреспондентом "Правды.Ру" астрофизик Сергей Богачев отметил:

"Когда мы говорим об инопланетянах, это во многом похоже на разговор о Боге. То есть мы рассуждаем на тему, по которой у нас нет, по сути, никакой научной информации. Тут очень много спекуляций и много точек зрения. Это не обмен научными знаниями, которых нет, а обмен мнениями. У нас есть один факт, на который мы можем опираться: до сих пор за весь ХХ век в ходе довольно интенсивного исследования космоса мы не обнаружили следов инопланетян. Хоть он и отрицательный, в науке это тоже важно".

Несмотря на осторожность, полагает Имон Керинс, в галактике может обнаружиться цивилизация, которая решится подать некий сигнал, полагаясь на свое мнимое или же действительное превосходство.

"Когда мы рассуждаем про другие цивилизации, мы думаем, там живут такие же европейцы, которые так же смотрят на мир. Эта точка зрения немного наивная, на мой взгляд, потому что даже в нашей культуре один-единственный вид хомо сапиенс, выживший в одинаковых условиях, сформировал огромное количество культур и цивилизаций с совершенно разным отношением к миру. Вообразить совершенно другой биологический вид, выросший в других условиях, — чистой воды спекуляция", — рассуждает собеседник "Правды.Ру" астрофизик Сергей Богачев.