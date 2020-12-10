Дело не в Китае: коронавирус был в Италии уже в ноябре 2019 года

Исследование, проведенное учеными из Миланского университета, обнаружило следы коронавируса в образцах ротоглотки четырехлетнего итальянского ребенка, взятых в ноябре 2019 года.

Выводы команды были опубликованы в журнале Emerging Infectious Diseases.

Результаты исследований дают больше информации о происхождении вспышки в европейской стране, начало которой, по-видимому, было положено осенью прошлого года, задолго до того, как Китай сообщил об массовом заболевании в Ухане.

Согласно статье, эксперты решили проанализировать мазки ротоглотки у 39 пациентов с подозрением на корь, собранные в период с сентября 2019 года по февраль 2020 года. Тогда-то и выяснилось, что у четырёхлетнего ребёнка уже был положительный результат на COVID-19.

"Последовательность показала 100% идентичность с эталонной последовательностью Wuhan-HU-1, а также с последовательностями других штаммов SARS-CoV-2, циркулирующих по всему миру на более поздней стадии; поэтому не удалось точно определить происхождение идентифицированного штамма", — говорится в тексте статьи.

Симптомы ребенка

Учёные объяснили, что у малыша был кашель и ринит с 21 ноября 2019 года, а примерно через неделю он был срочно госпитализирован с респираторными симптомами и рвотой.

1 декабря у него появилась сыпь, похожая на корь. Тем не менее, согласно медицинским оценкам, кожные проявления напоминают другие поражения кожи, наблюдаемые у пациентов с COVID-19.

Исследование предполагает, что коронавирус уже присутствовал на 4 континентах, прежде чем он был зарегистрирован в Ухане

Авторы статьи отметили, что "это открытие имеет эпидемиологическое значение", поскольку оно расширяет знания о сроках и путях передачи коронавирусной инфекции.

Они также считают, что признание распространения вируса поможет объяснить "разрушительное воздействие и быстрое течение первой волны пандемии в Ломбардии" (регион Италии, больше других пострадавший в период первой волны).

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