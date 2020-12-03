Коронавирус заражал людей в США еще до того, как Китай сообщил о своих первых случаях заболевания в декабре 2019 года.
Таков вывод американских специалистов Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и Американского Красного Креста. Результаты проведённого ими исследования опубликованы в журнале Clinical Infectious Diseases.
Исследователи изучили почти 7400 анализов крови, сделанных в девяти штатах США в период с 13 декабря 2019 года по 17 января 2020 года.
Это означает, что коронавирус мог быть в США за месяц до того, как был зарегистрирован первый подтвержденный случай, и за несколько недель до того, как китайские власти объявили о вспышке "новой пневмонии".
Анализ больничных данных со всей территории США в конце 2019 года также показал всплеск заболеваемости гриппом, причём многие пациенты страдали "тяжелым кашлем" и другими тяжелыми респираторными симптомами.
Европейские исследователи также предположили, что коронавирус присутствовал в их странах до того, как Китай официально объявил о вспышке нового штамма:
Напомним, точное происхождение коронавируса до сих пор — хотя пандемия длится уже почти год — неизвестно, но США предпринимают активные попытки обвинить в этом Китай.
Президент Дональд Трамп часто называл эту болезнь — которая до сих пор заразила более 13,8 миллиона человек и убила более 271 тысяч только в одной Америке — "китайским вирусом", вызывая яростный протест со стороны Пекина.
И Армения, и Белоруссия - бывшие части "великого СССР" очень сильно завязанные в политэкономическом плане на Россию. "Отвязать" их будет очень сложно...