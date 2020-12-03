Доказано: COVID был в Америке до того, как появился в Китае

Коронавирус заражал людей в США еще до того, как Китай сообщил о своих первых случаях заболевания в декабре 2019 года.

Таков вывод американских специалистов Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и Американского Красного Креста. Результаты проведённого ими исследования опубликованы в журнале Clinical Infectious Diseases.

Исследователи изучили почти 7400 анализов крови, сделанных в девяти штатах США в период с 13 декабря 2019 года по 17 января 2020 года.

Как оказалось, в 106 из этих образцов были обнаружены антитела к COVID-19, что "позволяет предположить, что эти люди контактировали с вирусом".

Это означает, что коронавирус мог быть в США за месяц до того, как был зарегистрирован первый подтвержденный случай, и за несколько недель до того, как китайские власти объявили о вспышке "новой пневмонии".

Анализ больничных данных со всей территории США в конце 2019 года также показал всплеск заболеваемости гриппом, причём многие пациенты страдали "тяжелым кашлем" и другими тяжелыми респираторными симптомами.

Не только в США

Европейские исследователи также предположили, что коронавирус присутствовал в их странах до того, как Китай официально объявил о вспышке нового штамма:

Французское исследование обнаружило наличие антител Covid-19 в образцах крови, взятых в начале декабря 2019 года.

Аналогичное исследование, проведенное их итальянскими коллегами, показало, что образцы в Италии уже показывали антитела в сентябре.

Испанские вирусологи обнаружили следы коронавируса в пробах сточных вод, собранных в марте 2019 года — за целых девять месяцев до событий в Ухане.

Напомним, точное происхождение коронавируса до сих пор — хотя пандемия длится уже почти год — неизвестно, но США предпринимают активные попытки обвинить в этом Китай.

Президент Дональд Трамп часто называл эту болезнь — которая до сих пор заразила более 13,8 миллиона человек и убила более 271 тысяч только в одной Америке — "китайским вирусом", вызывая яростный протест со стороны Пекина.