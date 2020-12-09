Американский чиновник рассказал о "проржавевшем российском оружии"

Страны, покупающие оружие у Китая или России, рискуют вдвойне: мало того, что покупка может оказаться "устаревшей" или "проржавевшей", так ещё и санкции от Штатов не заставят себя ждать.

О политике США в отношении закупок оружия другими странами рассказал помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер.

Он отметил, что в Штатах с неудовольствием восприняли как закупки Турции, так и закупки Ирана — обе страны предпочли российские системы вооружения. Также активно продаёт оружие и Китай.