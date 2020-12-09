Страны, покупающие оружие у Китая или России, рискуют вдвойне: мало того, что покупка может оказаться "устаревшей" или "проржавевшей", так ещё и санкции от Штатов не заставят себя ждать.
О политике США в отношении закупок оружия другими странами рассказал помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер.
Он отметил, что в Штатах с неудовольствием восприняли как закупки Турции, так и закупки Ирана — обе страны предпочли российские системы вооружения. Также активно продаёт оружие и Китай.
"Что же касается попыток приобретать технику у России или Китая, то, как я уже говорил, существует угроза санкций и для их применения нет временных рамок, а масштабы могут быть разными и применяться разными администрациями.
Кто-то может стремиться приобретать проржавевшее в России или дешёвое в Китае, но мы — самые предпочтительные партнеры", — высказался Купер.
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