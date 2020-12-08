Ежегодно "заливаемые" властями два триллиона рублей не спасли российский гособоронзаказ, отмечают эксперты Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI). Россия продолжает терять позиции на рынке вооружений — а вместе с ними и доход.
Итак, по итогам 2019 года, в топ-25 компаний по продажам оружия вошли лишь две российские, их совокупная доля на рынке составила 3,9%. Годом ранее в топе были три российские компании с долей в 8,6%.
Ещё более феноменальные данные: несмотря на устойчивый рост спроса на оружие, ни одной российской компании не удалось заработать больше. Более того, многим удалось "заработать меньше". Даже концерн "Алмаз-Антей", который производит С-300, С-400 и С-500, потерял примерно 2% продаж.
Лидерство в топ-25 уверенно держат американцы: пять компаний из Штатов занимают 61% рынка и сумели продать оружия на 161 млрд долларов. Для сравнения: тот же "Алмаз-Антей" заработал 9,47 млрд долларов…
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