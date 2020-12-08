Оружейный провал: Россия сдаёт позиции на рынке оружия

Ежегодно "заливаемые" властями два триллиона рублей не спасли российский гособоронзаказ, отмечают эксперты Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI). Россия продолжает терять позиции на рынке вооружений — а вместе с ними и доход.

Итак, по итогам 2019 года, в топ-25 компаний по продажам оружия вошли лишь две российские, их совокупная доля на рынке составила 3,9%. Годом ранее в топе были три российские компании с долей в 8,6%.

Ещё более феноменальные данные: несмотря на устойчивый рост спроса на оружие, ни одной российской компании не удалось заработать больше. Более того, многим удалось "заработать меньше". Даже концерн "Алмаз-Антей", который производит С-300, С-400 и С-500, потерял примерно 2% продаж.

Лидерство в топ-25 уверенно держат американцы: пять компаний из Штатов занимают 61% рынка и сумели продать оружия на 161 млрд долларов. Для сравнения: тот же "Алмаз-Антей" заработал 9,47 млрд долларов…