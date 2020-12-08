Россия вводит запрет на импорт яблок и томатов из Азербайджана

Россельхознадзор запрещает ввоз в Россию томатов и яблок из Азербайджана. Неоднократным предупреждениям российского ведомства азербайджанские производители не вняли.

Только лишь за последние полтора месяца (с 22 октября по 8 декабря) специалисты Россельхознадзора зафиксировали 17 случаев обнаружения в азербайджанских томатах и яблоках южноамериканской томатной моли и восточной плодожорки. Информация об этом была доведена до Агентства продовольственной безопасности Азербайджана, однако заражённая продукция продолжала поступать.

"В связи с этим в целях сохранения фитосанитарного благополучия, предотвращения ввоза и распространения указанных вредителей на территории Российской Федерации Россельхознадзор вынужден с 10 декабря 2020 года запретить ввоз в Россию томатов и яблок азербайджанского происхождения", — сообщается на сайте Россельхознадзора.

Азербайджан является ведущим поставщиком плодоовощной продукции на российский продовольственный рынок: около 30% всех томатов — азербайджанского происхождения. Но ведь это ещё не повод кормить россиян заражёнными помидорами.