В Пекине напомнили Вашингтону о "переговорной двери"

Несмотря на ворох очередных американских санкций, к числу которых можно отнести и недавно "обновлённый" визовый режим, в Китае всё ещё готовы к диалогу с США. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И.

Рассказывая о ситуации, политик подчеркнул: практически любой вопрос можно обсудить в рамках переговоров, в рамках нормального и конструктивного диалога. К такому разговору в КНР готовы — дело за Штатами.

"Китай и США должны запустить диалог на всех уровнях, любой вопрос можно обсудить за столом переговоров. Таким образом можно поддерживать контакт по стратегическим и долгосрочным вопросам", — уточнил Ван И.

Политик добавил: "переговорная дверь" с китайской стороны открыта всегда. Пекин готов работать и над перечнем вопросов, которые подлежат обсуждению, в том числе совместно с Вашингтоном. Такой подход будет выгоден всем.

Также Ван И подчеркнул: китайско-американские отношения стоит укрепить и по линии ведения бизнеса.