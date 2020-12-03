Штаты начали "визовую войну" с Китаем

Новые подробности о китайско-американских "отношениях": администрация Трампа оперативно приняла новые правила выдачи виз. Касаются они членов Коммунистической партии Китая (КПК) — и могут значительно ухудшить и без того напряжённые отношения Вашингтона и Пекина.

Как передают корреспонденты The New York Times, новшество заключается в следующем. Ранее визы для членов КПК выдавались сроком на 10 лет, а теперь будут выдаваться на месяц. Ограничение затрагивает и членов семей состоящих в КПК китайцев.

Под угрозой оказались примерно 270 млн жителей Китая, и специалисты, с которыми поговорили в The New York Times, отмечают: новая мера "бьёт по слишком большой площади".