Новые подробности о китайско-американских "отношениях": администрация Трампа оперативно приняла новые правила выдачи виз. Касаются они членов Коммунистической партии Китая (КПК) — и могут значительно ухудшить и без того напряжённые отношения Вашингтона и Пекина.
Как передают корреспонденты The New York Times, новшество заключается в следующем. Ранее визы для членов КПК выдавались сроком на 10 лет, а теперь будут выдаваться на месяц. Ограничение затрагивает и членов семей состоящих в КПК китайцев.
Под угрозой оказались примерно 270 млн жителей Китая, и специалисты, с которыми поговорили в The New York Times, отмечают: новая мера "бьёт по слишком большой площади".
"Данная политика затронет как высших лидеров правительства и бизнеса Китая, так и миллионы членов [КПК] низшего уровня, вступивших в партию для получения преимущества в различных сферах деятельности, от бизнеса до искусства — пусть они пострадают и не так сильно", — пишут в издании.
И Армения, и Белоруссия - бывшие части "великого СССР" очень сильно завязанные в политэкономическом плане на Россию. "Отвязать" их будет очень сложно...