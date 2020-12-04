Директор нацразведки США: в КНР занимаются шантажом и подкупами

С новой порцией антикитайской риторики выступил директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф. Общаясь с представителями канала CBS, он отметил: есть факты, которые указывают на шантаж и подкуп американских конгрессменов.

"[В Китае] хотят, чтобы в США принимались законы и проводилась такая политика, которая выгодна Китаю. И они пытаются с помощью шантажа, с помощью взяток, с помощью явного и скрытого влияния сделать так, чтобы только выгодные Китаю законы проходили", — приводят слова Рэтклиффа в Twitter-аккаунте CBS.

По словам чиновника, он уже проинформировал об этих фактах Палату представителей и Сенат. Там очень удивились, рассказал Рэтклифф, но отметили: информация вызывает беспокойство.

Напомним, что новая администрация США ранее обещала "не трогать Китай, если тот будет играть по правилам". Дело, что называется, за малым: быстро найти факты нарушения этих "правил"…