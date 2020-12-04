Байден рассказал о наказании для Китая за коронавирус

Выигравший по предварительным подсчётам выборы США Джо Байден разъяснил свою политику в отношении "наказаний" для Китая из-за коронавируса. По мнению политика, вопрос нужно ставить иначе и "играть по правилам".

Напомним, что между Вашингтоном и Пекином сейчас не самые лучшие отношения, которые постоянно ухудшаются из-за американских санкций. Байден напомнил: такой подход ("санкционные атаки") практиковал Трамп, он неэффективен. Так что наказывать Китай конкретно за коронавирус не нужно.

"Подход президента [США Дональда Трампа] к Китаю давал обратный эффект. Дело не в том, чтобы наказать их за коронавирус, а в том, чтобы настаивать на соблюдении ими установленных международных норм", — высказался Байден.

"Сонный Джо" отметил, что Вашингтон будет практиковать следующую стратегию: если Пекин будет "играть по правилам", никаких проблем с Вашингтоном у него не возникнет.