Меркель - о коронавирусе: "Есть свет в конце тоннеля"

Коронавирус можно победить, и, несмотря на кажущуюся сложность ситуации, выход из неё есть. Для этого важно укрепить ВОЗ — пандемия показала его первостепенную важность.

Коронавирус — настоящий международный вызов системе здравоохранения, уверена канцлер ФРГ Ангела Меркель. Выступая на специальном заседании Генассамблеи ООН, она отметила: в ВОЗ готовы бороться до конца, но нужна поддержка.

"Пандемия подчёркивает важность Всемирной организации здравоохранения — учреждения, которое необходимо укреплять. ВОЗ должна быть в ещё более выгодном положении для реагирования на международные угрозы здоровью. Это то, за что Германия боролась во время своего председательства в ЕС, а также в G7 и G20", - напомнила Меркель.

Также канцер отметила: несмотря на все трудности, испытанные в этом году во время пандемии, в конце туннеля есть свет. Благодаря сотрудничеству появилась глобальная платформа для разработки и распространения тестов, лечения и вакцин.