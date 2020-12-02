Тайную вечеринку с участием депутата европарламента "накрыла" полиция

Полиция Брюсселя прервала вечеринку, которую бельгийские СМИ назвали "оргией".

За нарушение коронавирусных ограничений задержаны более 20 человек, в том числе депутат Европарламента и несколько дипломатов.

Как сообщает газета The Dernière Heure, секс-вечеринка состоялась в гей-баре в центре бельгийской столицы, недалеко от центрального полицейского участка. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили 25 человек, в основном "без одежды".

Кроме того, были обнаружены и изъяты наркотические средства.

По данным местных СМИ, "некий мужчина", присутствовавший на вечеринке, попытался скрыться по водопроводу после появления полиции и при задержании заявил полицейским, что обладает депутатской неприкосновенностью. Впоследствии стало известно, что речь идет о депутате Европарламента Юзефе Шахе, близком союзнике премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Шах признался, что он присутствовал на вечеринке и извинился, а также заверил, что он не употреблял наркотики, хотя полиция нашла у него таблетку экстази, сообщает AFP.

Как стало известно изданию, политик после инцидента подал в отставку по "личным причинам".

После вмешательства полицейских каждый из участников вечеринки был оштрафован на €250 (около $300) за нарушение ограничений, введенных для сдерживания распространения коронавируса, включая закрытие баров и ресторанов.