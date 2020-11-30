Новый президент Молдавии Майя Санду заявила, что собирается наладить отношения с Россией. Она провела пресс-конференцию, на которой сказала, что готова работать в этом направлении.

"Я буду работать над установлением хороших отношений с Россией, у нас есть очень серьезная повестка для работы с этой страной. Мы хотим открыть экспорт в Россию, позаботиться о наших гражданах, работающих там. Я готова встречаться со всеми, кто готов помочь в подобных вопросах", — отметила политик.