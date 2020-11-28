Вучич благодарен России за поставку военной техники

Президент Сербии Александр Вучич выразил благодарность России и российскому лидеру Владимиру Путину за поставку военной техники.

Об этом он сообщил во время смотра танков Т-72МС, которые были получены в рамках военно-технического сотрудничества.