Президент Сербии Александр Вучич выразил благодарность России и российскому лидеру Владимиру Путину за поставку военной техники.
Об этом он сообщил во время смотра танков Т-72МС, которые были получены в рамках военно-технического сотрудничества.
"Я благодарен России и президенту РФ Владимиру Путину за этот дар, сегодня вы могли видеть 11 новых танков Т-72МС, и наши танкисты очень довольны… Это значительно поможет большей боеготовности, оперативным способностям, это значительный шаг для наших сухопутных войск, как и ранее полученные 10 БРДМ-2", — отметил Вучич.
Вместе с "приветами от Путина" Сергей Лавров, возможно, передал Александру Лукашенко, в частности, пожелание об освобождении Виктора Бабарико.