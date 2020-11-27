Южную Корею атаковали хакеры КНДР

"Затишье" в новостях о КНДР выдалось недолгим: утром 27 ноября стало известно, что хакеры Северной Кореи атаковали компании Кореи Южной. По уточнённым данным, целью хакеров стала фармацевтическая отрасль.

Как передают журналисты агентства News One, взломщики КНДР старались взломать инфраструктуру тех компаний, которые были связаны с разработкой вакцины от коронавируса.

"НРС [Национальная разведывательная служба] информировала, что КНДР пыталась взломать отечественные фармацевтические компании. Пока данные о том, какие именно компании были атакованы, не раскрываются", — рассказал депутат южнокорейского парламента Ха Дэ Гюн.

Напомним: СМИ КНДР ранее неоднократно упоминали — на территории страны нет ни одного заражённого коронавирусом, так что проблем с пандемией тоже нет. Также Северная Корея пока игнорирует выборы в США — в СМИ страны про них пишут очень скупо.