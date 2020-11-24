Александр Лукашенко продолжает делать громкие заявления. После речи об "агентах США" президент Белоруссии решил рассказать, как именно его можно "отстранить от власти".
Общаясь с зарубежными послами в рамках церемонии передачи верительных грамот, Лукашенко отметил: путь для "отстранения от власти" президента страны всего один. Данные приводит агентство "БелТА".
"Подсказываю путь, он один, других нет: только белорусский народ это сможет сделать на основании тех законов, которые сегодня существуют, и белорусской Конституции", — высказался Лукашенко.
Более того, отметил президент: Запад явно задумал каким-то образом использовать Россию для процесса "свержения власти" в Белоруссии. Но с методами, рассказал президент, "агенты Запада" затруднились.
"… [Западные государства] переживают и строят разные схемы воздействия на белорусскую власть и президента с целью свержения существующего строя. Дошли до того, что готовы подключить к этому процессу Россию, но не знают как", — сообщил Лукашенко, дополнив мысль: у него есть "железные факты".
Канули в лету надежды Кремля на то, что Минск перестанет вести многовекторную политику и сосредоточится на интеграции с Российской Федерацией.