Лукашенко: Запад хочет меня свергнуть. Но есть только один вариант

Александр Лукашенко продолжает делать громкие заявления. После речи об "агентах США" президент Белоруссии решил рассказать, как именно его можно "отстранить от власти".

Общаясь с зарубежными послами в рамках церемонии передачи верительных грамот, Лукашенко отметил: путь для "отстранения от власти" президента страны всего один. Данные приводит агентство "БелТА".

"Подсказываю путь, он один, других нет: только белорусский народ это сможет сделать на основании тех законов, которые сегодня существуют, и белорусской Конституции", — высказался Лукашенко.

Более того, отметил президент: Запад явно задумал каким-то образом использовать Россию для процесса "свержения власти" в Белоруссии. Но с методами, рассказал президент, "агенты Запада" затруднились.