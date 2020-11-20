Лукашенко нашёл американских агентов в Киеве и под Варшавой

Продолжает радовать громкими заявлениями Александр Лукашенко. Рассказав о том, что коронавирус создали для "раздела мира" между мировой элитой, президент Белоруссии заявил: на Украине и в Польше вовсю орудуют американские агенты.

В ходе визита на ОАО "Гомсельмаш" разговор затронул импортозамещение и работу по сборке техники полностью на белорусской территории. Президент ознакомился с деталями и затем (неожиданно для многих) сообщил данные по "американским центрам".

"США — они под Варшавой центр создали, а сейчас в Киеве создали. Ладно, я бы сказал, но мы с россиянами, разведки наша и российская поработали, увидели эти центры. Ни одного поляка там нет. Это только территория. Там все американцы сидят — умные, талантливые, способные люди", — высказался Лукашенко.

Ранее белорусский лидер обещал протестующим "жёсткие меры" и гарантировал, что правоохранители "найдут каждого".

По материалам сайта tass. ru.