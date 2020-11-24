НАТО испытал в Эстонии новую тактику кибервойны против России

Эксперты НАТО по кибервойне использовали в своих симулякрах так называемые "медовые сети" для своих противников, чтобы раскрыть методы и инструменты, которые они используют.

Недавнее тактическое учение по кибервойне, проведенное НАТО, показало новую тактику размещения "ловушек" для российских экспертов по кибератакам, пытающихся проникнуть в сети стран Атлантического альянса.

Об этом рассказал портал Defense One.

"Представьте, что молодой кибер-офицер Российской Армии хочет проникнуть в защищенную компьютерную сеть НАТО. Он определяет цель, то есть человека, чьи учетные данные он может украсть, чтобы получить доступ к сети, а затем, возможно, перейдя от одного узла к другому, ищет конфиденциальную информацию для кражи. Затем он отправляет своей "цели" мошенническое электронное письмо. Цель нажимает на ссылку. И он внутри! Впрочем, не стоит так скоро праздновать победу. Позже российский офицер выяснит, что полученная им информация не имеет смысла, а наоборот, он раскрыл собственные методы или инструменты, которые использовал", - написано в материале.

Это учение координировалось через эстонский учебный центр по кибербезопасности, и в нем приняли участие более 1000 экспертов по "российским методам гибридной войны".