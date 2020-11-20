Неустановленный вирус "вышел из моря" в Сенегале. Больны 500 рыбаков

Около 500 рыбаков в Сенегале заболели неизвестной болезнью после возвращения из моря.
Об этом сообщил национальный директор по информации и образованию в области здравоохранения Усман Гуэйе.
Он рассказал ИА Reuters, что люди были госпитализированы и помещены в карантин для установления диагноза и лечения:
"Это похоже на дерматит, связанный с инфекционным заболеванием, [...] мы продолжаем исследования и надеемся скоро узнать, что это такое. Надеюсь,ясности добавят пробы воды", - сказал Гуэйе.
У рыбаков поражения в виде прыщей на лице, конечностях и половых органах, сильные головные боли и слегка повышена температура.
Чиновник уточнил, что первый случай был зарегистрирован 12 ноября, когда у 20-летнего мальчика появились симптомы, включая не генерализованную везикулярную сыпь, отек лица, сухие губы и покраснение глаз.
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